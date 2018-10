Actualidade

O Banco Mundial ofereceu hoje até mil milhões de dólares à Indonésia para ajudar na reconstrução do país, afetado por várias catástrofes, incluindo um recente sismo seguido de tsunami que deixou mais de 2.000 mortos.

"O Banco Mundial vai colocar até mil milhões de dólares (cerca de 864 milhões de euros) à disposição das autoridades indonésias assim que tiverem uma melhor visão do que é necessário", afirmou a diretora-executiva da instituição, em Washington.

Kristalina Georgieva falava após a reunião anual do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional (FMI), que terminou no sábado na ilha indonésia de Bali.