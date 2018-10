Actualidade

O Brasil e China celebram este ano três décadas de cooperação bilateral na área de satélites e o diretor da Agência Espacial Brasileira, José Raimundo Coelho, afirmou ter também em vista projetos futuros com Portugal.

"O nosso relacionamento com Portugal, na área espacial, sempre foi muito pretendido. Portugal, há cerca de três anos, começou a pensar seriamente em desenvolver um programa espacial, envolvendo a Europa, mas procurou-nos (ao Brasil) também. Nós achamos esse projeto muito bom, uma oportunidade de retribuir o facto dos portugueses terem descoberto o nosso país", afirmou José Raimundo Coelho, em entrevista à agência Lusa.

O diretor da Agência Espacial Brasileira (AEB) adiantou que essa oportunidade de parceria com Portugal já deu os primeiros passos, com a criação de um centro de desenvolvimento na área espacial nos Açores. José Raimundo Coelho disse ainda que, no momento, Portugal encontra-se a "atender uma chamada pública" que a a Agência Espacial Europeia lançou, e espera que o Brasil possa ajudar nesse projeto.