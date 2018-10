Moçambique/Autárquicas

O ministro das Finanças de Moçambique criticou hoje a ameaça do principal partido da oposição, a Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), de abandonar as negociações de paz, defendendo que é preciso valorizar a paz.

"Qualquer pronunciamento, seja de onde vier, se não contribuir para a estabilidade, para a paz que é necessária, naturalmente que é sempre muito mau", sublinhou Adriano Maleiane, em Bali, na Indonésia, onde participa nos Encontros Anuais do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial, que terminam hoje.

"Eu tenho que acreditar que o esforço do Governo, em particular do Presidente da República, de manter esta paz, que todos a vão abraçar, independentemente de se estar ou não satisfeito com uma ou outra coisa", afirmou, preferindo enquadrar a posição do maior partido da oposição, a Renamo, "no contexto da liberdade de expressão".