O ministro das Finanças de Moçambique disse hoje, em entrevista à Lusa, que quer o Fundo Monetário Internacional (FMI) como "avalista" da política económica do país e precisa de instituições como o Banco Mundial para apoiar as reformas estruturais.

Em Bali, na Indonésia, onde participa nos Encontros Anuais do FMI e do Banco Mundial, Adriano Maleiane defendeu que é importante que o Fundo assuma um papel de "avalista" das políticas económicas que estão a ser seguidas e que continue a "prestar assistência técnica".

O governante explicou que essa ajuda deve prosseguir "no domínio da mobilização de recursos", na área da administração tributária, na elaboração dos projetos", para que, depois, o FMI possa passar a mensagem de que Moçambique "está no bom caminho", sobretudo após ter avançado com "a consolidação fiscal com sucesso e medidas difíceis como a eliminação de subsídios".