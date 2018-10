Actualidade

A pastelaria Biarritz, desde 1962 no lisboeta bairro de Alvalade, encerrou e vai dar lugar a uma cervejaria de uma cadeia portuguesa, que deve manter o nome original e a inscrição na calçada portuguesa.

"É uma pena, era uma referência. É a melhor esplanada do bairro", comenta à Lusa Helena Fernanda, 61 anos, filha de jornaleiros do bairro e que, do quiosque em frente, viu nascer a Biarritz, a partir do espaço de uma antiga fábrica de lãs, no topo da Avenida da Igreja.

Depois do fecho da pastelaria Sul América, em 2016, o encerramento da Biarritz acontece numa altura em que o comércio de Alvalade dá sinais de revitalização, patentes, por exemplo, no renascimento dos centros comerciais de Alvalade e Roma, e na abertura de diversos novos negócios.