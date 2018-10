Actualidade

O Tribunal Administrativo de Lisboa começa a julgar na segunda-feira um processo de indemnização de 8,1 milhões de euros pedidos pelos donos do histórico café Ribamar, em Algés, à Câmara de Oeiras, num caso com 25 anos.

A primeira sessão do julgamento, com vista à fixação do valor da indemnização a pagar pela Câmara Municipal de Oeiras aos donos do antigo café Ribamar, está agendada para as 10:00 no Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa (TACL), no Campus da Justiça.

No despacho judicial, a que a agência Lusa teve hoje acesso, o TACL admitiu o depoimento do presidente do município, requerido pela defesa da Sociedade Pavilhões de Algés (SPA), que explorava o café Ribamar, tendo a juíza Maria Carolina Duarte ordenado a notificação, "pessoalmente", de Isaltino Morais para que compareça no início do julgamento.