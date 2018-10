Actualidade

O avançado Heriberto Tavares afirmou hoje que a seleção portuguesa de futebol está "focada e tranquila" para o jogo de terça-feira com a Bósnia-Herzegovina, de qualificação para o Campeonato da Europa de sub-21 de 2019.

A uma jornada do final, o primeiro lugar no Grupo 8 está a dois pontos de distância e não vai fugir à Roménia, com 21, o que faz com que Portugal, com 19, procure marcar presença no 'play-off' como um dos quatro melhores segundos classificados - tem de vencer e não depende só de si.

"O grupo está focado e tranquilo. Ainda temos alguns dias para preparar o jogo e hoje vai ser mais um dia para pormos em prática aquilo que o 'mister' quer. Estamos confiantes e concentrados para este jogo", afirmou Heriberto, em conferência de imprensa, antes do treino no Estádio da Madeira.