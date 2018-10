Mau tempo

Noventa por cento das habitações de oito das dez freguesias de Soure sofreram danos na sequência do furacão Leslie, que atingiu a região Centro, no sábado, disse hoje o presidente da Câmara, que vai decretar estado de calamidade pública no concelho.

Mário Jorge Nunes disse à agência Lusa que quatro famílias já foram realojadas em casas de familiares e que estão a sensibilizar uma pessoa para ser encaminhada para um lar ou para uma unidade hoteleira.

O presidente do município explicou também à Lusa que irá cancelar um evento que estava agendado para terça-feira, na qual eram esperados mais de 200 especialistas em saúde mental, além de membros do Governo e de variadas associações.