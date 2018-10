Governo

A Federação Nacional dos Médicos considerou hoje a nomeação de Marta Temido para ministra da Saúde "uma réstia de esperança" para o último ano de mandato do Governo, esperando que tenha uma "postura diferente" com os profissionais do setor.

"Com este ministro [Adalberto Campos Fernandes] e a sua equipa não negociávamos nada, era um ministro que não aceitava negociar nem aceitava as negociações. Estivemos três anos sem qualquer tipo de negociação viável em relação a descongelamentos, a grelhas a concursos", disse à agência Lusa o presidente da Federação Nacional dos Médicos (FNAM), João Proença.

Para João Proença, Adalberto Campos Fernandes "era um ministro ausente e sempre favorável aos interesses dos grupos económicos privados", esperando agora da nova ministra uma postura diferente.