Governo

O presidente da CIP - Confederação Empresarial de Portugal, António Saraiva, disse hoje não ter ficado surpreendido com a saída de Manuel Caldeira Cabral do Governo, considerando que "há muito tempo que havia um défice no ministro das empresas".

"Não me apanhou de surpresa", disse à agência Lusa o presidente da CIP, reagindo à remodelação do Governo anunciada hoje pelo primeiro-ministro, António Costa, que substitui o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, por Pedro Siza Vieira, que já fazia parte do executivo, como ministro Adjunto.

Caldeira Cabral "nunca se conseguiu afirmar politicamente, apesar de ter muitas qualidades e de conhecer bem os dossiês" e "há muito tempo que há um défice no ministro das empresas", defendeu António Saraiva.