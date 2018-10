Mau tempo

A Mata Nacional do Bussaco, na Mealhada, distrito de Aveiro, foi hoje encerrada ao público na sequência da tempestade Leslie, que atingiu no sábado a região Centro, disse hoje o presidente do município.

Rui Marqueiro explicou à agência Lusa que caíram dezenas de árvores no Bussaco e que, por isso, a mata está interdita.

"Vamos colocar grades em todas as entradas para que as pessoas percebam que não podem entrar, porque há o risco de queda de mais árvores", disse.