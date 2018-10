Governo

O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) considerou hoje que, independentemente de quem é o ministro da Saúde, o que importa é que o Governo cumpra o compromisso que assumiu com os profissionais de saúde relativamente à carreira de enfermagem.

Guadalupe Simões, dirigente sindical do SEP, comentava desta forma à agência Lusa a nomeação hoje divulgada de Marta Temido para ministra da Saúde em substituição de Adalberto Campos Fernandes,

"As mudanças são sempre atos de gestão por parte do Governo e o que importa não são as personagens, são as políticas do Governo, e o que o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses espera desta mudança é que o Governo cumpra o compromisso que assumiu que foi a negociação da carreira, independentemente de quem é o ministro".