Actualidade

O Governo israelita aprovou hoje a construção de 31 habitações para colonos em Hebron, na Cisjordânia, pela primeira vez desde 2002, anunciou o ministro da Defesa, Avigdor Lieberman.

Num comunicado divulgado no final do conselho de ministros, Lieberman indica que "pela primeira vez desde há mais de 20 anos, Hebron vai ter um novo bairro judeu no local atual de um campo militar", adiantando que o bairro incluirá 31 habitações e dois jardins de infância.

O ministro disse tratar-se de "uma nova etapa importante" das ações do governo israelita "para reforçar os colonatos na Judeia Samaria (Cisjordânia)".