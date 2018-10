Actualidade

O marroquino Mustapha El Aziz, em 1:00.16 horas, e a etíope Yebrugal Arage, em 1:07.18, venceram hoje a Meia Maratona de Lisboa com registos recorde.

El Aziz, que tirou três segundos ao anterior máximo da prova (1:00.19), superou o etíope Abdiwak Tura Seifu, segundo, em 1:00.41, e o eritreu Ammanuel Mesel, terceiro, em 1:00.45.

O melhor português foi André Pereira, do Benfica, que acabou no 14.º posto, com 1:06.08.