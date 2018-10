Governo

A Plataforma de Cinema, que reúne produtores, realizadores e programadores, espera que a nova ministra da Cultura, Graça Fonseca, tenha uma "visão clara e objetiva" sobre o setor, afirmou à Lusa uma das representantes, Cíntia Gil.

"Esperamos que tenha uma voz dentro do Governo, que tenha coragem para defender a Cultura. Estamos com expectativas. Há tudo por fazer. É preciso um olhar estratégico sobre o setor da Cultura, não associar de forma simplista a Cultura ao Turismo. É preciso olhar aos financiamentos, à precariedade do setor. Sobre a nova ministra conhecemos pouco, mas damos o benefício da dúvida", disse Cíntia Gil.

Atual secretária de Estado Adjunta e da Modernização Administrativa, Graça Fonseca foi hoje nomeada como nova ministra da Cultura, no âmbito de uma remodelação governamental.