Governo

O presidente do ICOM-Europa, Luís Raposo, afirmou-se esperançada na designada ministra da Cultura, Graça Fonseca, e elogiou o trabalho de Luís Filipe Castro Mendes, que deixa a pasta.

A "modernização administrativa" é, para Luís Raposo, presidente do Conselho Internacional de Museus-Europa (ICOM-Europa), um dos pontos fortes de Graça Fonseca.

"Tenho estima pelo ministro cessante, que era um diplomata, com quem sempre houve um diálogo franco e um tratamento com lisura, mas encaro muito positivamente a designação de Graça Fonseca", disse à agência Lusa Luís Raposo, ex-diretor do Museu Nacional de Arqueologia, e atual presidente do Conselho Internacional de Museus (ICOM-Europa).