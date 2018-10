OE2019

A coordenadora do BE, Catarina Martins, enalteceu hoje os "bons resultados" da negociação para o Orçamento do Estado para 2019, destacando "a aproximação em matérias que parecia haver divergências insanáveis", mas avisou que o "trabalho vai continuar na especialidade".

Em declarações à agência Lusa e à RTP, à margem da Universidade de Outono do Podemos, em Madrid, Catarina Martins foi questionada sobre a proposta para o próximo Orçamento do Estado, cujas negociações entre Governo e Bloco de Esquerda se estenderam até à madrugada de sábado.

"Tivemos bons resultados da negociação da generalidade, ou seja, houve aproximação em matérias que parecia que havia divergências insanáveis. O trabalho vai seguramente continuar na especialidade", destacou.