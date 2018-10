Governo

O presidente da Associação Empresarial de Portugal (AEP) disse hoje que não previa "uma remodelação governamental tão acentuada", mas compreende a substituição de Caldeira Cabral por Siza Vieira, atualmente considerado "o verdadeiro ministro da Economia".

"Não sabia que esta remodelação governamental ia ser tão acentuada como foi, embora o papel do ministro Adjunto [Pedro Siza Vieira] nos últimos tempos desse a entender que ele cada vez mais estava a ter uma grande proximidade às empresas", afirmou à agência Lusa Paulo Nunes de Almeida, acrescentando que "havia até alguns empresários que tinham comentado que o consideravam já como o verdadeiro ministro da Economia".

Num contexto em que a "margem de manobra" do Ministério da Economia é "relativamente pequena" - perdeu para outros ministérios pastas "importantes para as empresas" como os fundos estruturais, a Agência para o Investimento e Comércio Externo das Empresa (AICEP)] e as áreas laborais - a AEP diz esperar que "esta alteração signifique um aumento do peso político do ministro da Economia e da transversalidade da sua intervenção".