O responsável da associação Plateia Carlos Costa, questionado sobre a designada ministra da Cultura, Graça Fonseca, disse que "é uma interrogação", acrescentando que, "mais do que pessoas, é o peso político da Cultura" no Conselho de Ministros, que importa.

A Plateia - Associação de Profissionais das Artes Cénicas representa trinta estruturas artísticas, maioritariamente na região Norte do país, e cerca de cem profissionais de palco. Para o seu dirigente, "tudo se mantém" conforme afirmado, em março último, ao primeiro-ministro, sobre a necessidade de a Cultura ter peso em termos de orçamento.

"Mais do que nomes, apesar da sua importância em termos de peso político, o que é necessário é que a Cultura tenha, ela própria, peso em sede de Orçamento do Estado", e interessa saber se "o primeiro-ministro vai dar seguimento ao que foi apresentado pelo manifesto eleitoral do PS, nesta área", disse Carlos Costa à agência Lusa.