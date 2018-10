Governo

A Associação Portuguesa para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial (APSPI) espera que a "nova ministra Graça Fonseca venha contribuir para alterar significativamente o lamentável panorama existente" quanto "à política de salvaguarda e valorização" deste património.

"A ação ministerial que tem vigorado não é a que mais considera ou aprecia o Património Cultural Imaterial Português, pois tem prosseguido uma política dissentida das expressões culturais imateriais tradicionais", disse à agência Lusa o presidente da APSPI, Luís Marques.

Luís Marques alertou para a necessidade de "uma alternativa clara à atual situação", um "quase exangue serviço público, que neste domínio tem sido prestado, assentando quase exclusivamente no 'matrizPCI', um dispositivo 'online'" disponível no 'site' da Direção-Geral do Património Cultural, que considerou "mais conforme, unicamente, com a 'cultura imaterial de gabinete'".