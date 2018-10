Governo

O líder comunista resumiu hoje num dito popular a sua posição sobre a terceira e maior remodelação governamental do executivo socialista: "quem sabe da vida do convento é quem lá vai dentro".

Jerónimo de Sousa, após uma homenagem ao Nobel da Literatura José Saramago, em Lisboa, sublinhou que o importante são as políticas do Governo, recusando "individualizar responsabilidades", à exceção do primeiro-ministro, "que tem o poder constitucional" de mexer nos membros do executivo, os quais "não trabalham por conta própria".

"Tanto o momento como a opção cabem ao primeiro-ministro. No caso da remodelação, no seguimento da demissão do ministro da Defesa, seguem-se substituições na área da Economia, Cultura e Saúde. Independentemente do perfil pessoal de qualquer ministro, o PCP tem sempre uma preocupação: saber que política esse Governo remodelado vai realizar porque não acreditamos que se trabalhe à peça", afirmou.