Mau Tempo

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, afirmou hoje que a operação da Proteção Civil na resposta à tempestade Leslie, que afetou a região Centro, correu "de uma forma muito satisfatória".

Numa visita a Montemor-o-Velho, um dos concelhos do distrito de Coimbra fustigados pela tempestade de sábado, Eduardo Cabrita sublinhou que houve "um grande empenho de todas as entidades da proteção civil", quer da coordenação nacional, quer da cooperação com as estruturas distritais e municipais.

O ministro manifestou a sua solidariedade "para com as pessoas mais diretamente afetadas", bem como para com o trabalho das autarquias locais e dos agentes da proteção civil.