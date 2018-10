Actualidade

A coordenadora do BE, Catarina Martins, criticou hoje que "cada medida de avanço" conseguida nesta legislatura tenha sido "alvo do ataque da direita e da Comissão Europeia", acusando o PS de se manter alinhado com a "ortodoxia neoliberal europeia".

Catarina Martins participou hoje na Universidade de Outono do Podemos, em Madrid, discurso que fez em castelhano e onde elencou as virtudes e lacunas daquela que tem sido a experiência do apoio parlamentar de todos os partidos de esquerda ao Governo minoritário do PS.

"Cada medida de avanço que conseguimos em Portugal foi alvo do ataque da direita e da Comissão Europeia", condenou.