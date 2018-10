Mau tempo

A Altice Portugal disse hoje que cerca de 50 mil clientes da rede fixa estão com serviços afetados, na sequência da tempestade tropical Leslie, sendo que os trabalhos de reposição "continuam no terreno com evolução positiva".

Em comunicado, ao início da noite, a dona da Meo adianta "em relação aos clientes da rede fixa com serviços afetados são, atualmente, cerca de 50 mil, envolvendo comunicações de voz, Internet e televisão".

A Altice Portugal aponta que "o esforço das equipas, nas últimas 24 horas, começando na prevenção e passando para religação, permitiu, em poucas horas, a recuperação de cerca de 150 'sites' móveis'".