Governo

O Sindicato dos Trabalhadores do Espetáculo, dos Audiovisuais e dos Músicos (Cena-STE) espera que a designada ministra da Cultura, Graça Fonseca, possa "ter a força" necessária para vir a desenvolver um "serviço público de cultura".

"Esperamos que a nova ministra [da Cultura, Graça Fonseca] possa finalmente ter a força suficiente para que tenhamos um verdadeiro serviço público de cultura", afirmou à agência Lusa André Albuquerque, da direção do Cena-STE.

O Cena-STE que liderou várias contestações públicas às diretrizes políticas do Governo na área da Cultura, voltou a reivindicar um aumento da dotação no Orçamento do Estado para a cultura, na ordem de um por cento da despesa dos ministérios.