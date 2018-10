Mau tempo

O ministro da Administração Interna, Eduarda Cabrita, garantiu hoje que a vila de Soure, um dos concelhos mais afetados pela passagem do furação Leslie, que atingiu a região Centro, terá energia elétrica ainda esta noite.

"A proteção civil continua a trabalhar intensamente aqui e, por isso, iremos ainda hoje assegurar, com recurso a geradores, a sede de concelho terá energia elétrica esta noite", disse o governante, à saída dos Paços do Concelho de Soure, no distrito de Coimbra, após uma reunião com os presidentes do município e das juntas de freguesia.

Segundo Eduardo Cabrita, esta é uma forma de atenuar o principal problema que afeta todo o concelho, "enquanto a empresa distribuidora vai intervindo nos elementos estruturais que afetam hoje praticamente todo o concelho".