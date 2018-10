Mau tempo

A população de Montemor-o-Velho deve reportar os danos registados na sequência da passagem do furacão Leslie nas juntas de freguesias da área de residência ou na Câmara Municipal.

"Pede-se à população que tenha sofrido danos com a passagem do furacão Leslie que comunique, com urgência, na Junta de Freguesia da área de residência ou na Câmara Municipal de Montemor-o-Velho, uma relação dos danos sofridos em habitações (de 1.ª residência), indústrias, comércios, serviços e no setor agrícola", refere a Câmara.

Esta "relação dos prejuízos deverá conter a identificação, localização e uma breve descrição dos danos causados pelo furacão, um registo fotográfico (em suporte digital) e uma estimativa de custos", lê-se também.