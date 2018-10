Actualidade

O historiador António Borges Coelho afirmou que "a História é uma ciência perigosa", num apelo às palavras do humanista português João de Barros, historiador da Ásia, o segundo o qual a História implica muito perigo e exige muito trabalho.

"A História marca sempre, mesmo que o historiador não consiga completamente dominar as suas ideias, isto é, aquilo que ele é. [A História] é um documento de dá uma visão do passado, e que, se for nova e verdadeira, vai ao fundo da verdade, e vai criar muitos anticorpos. A História é uma ciência perigosa", disse Borges Coelho, em entrevista à agência Lusa.

Borges Coelho, recentemente distinguido com Prémio da Universidade de Lisboa, citou "o grande historiador e geógrafo" João de Barros (1496-1570), autor de "Décadas da Ásia" (1552), segundo o qual "a verdade é o fim [o fito] da História, mas não pode ser tanta que parece crueldade", acrescentando que, "quanto aos príncipes e aos reis, tem de se ter respeitinho..."