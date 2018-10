Actualidade

O Encontro Internacional de Arte e Comunidade Mexe regressa ao Porto de 16 e 22 de setembro de 2019, numa quinta edição dedicada ao "comum na sociedade contemporânea", e com extensões em Faro e Lisboa, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a organização dá conta das próximas datas do evento, que desde 2011 acontece de dois em dois anos, bem como o tema comum de uma programação que inclui música, teatro, dança, cinema, performances, instalações artísticas e oficinas de formação, explorando "o diálogo entre arte e política".

Dedicado à discussão de práticas artísticas comunitárias, o certame "vai ocupar algumas das principais salas e espaços públicos do Porto com uma programação que pensará o comum na sociedade contemporânea", atravessando, em 2019, os "três pólos da cidade do Porto", ou seja, a baixa, o lado ocidental e o oriental.