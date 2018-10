Actualidade

Mais de 8.000 estrangeiros foram expulsos de Angola, na primeira semana de outubro, e 2.529 foram detidos "por auxílio à imigração ilegal e uso de documentos falsos", anunciou hoje o Serviço de Migração e Estrangeiros (SME).

De acordo com o oficial de comunicação e informação do SME de Angola, Mauro Pedro, no período entre 03 e 10 de outubro, os 8.006 cidadãos estrangeiros foram expulsos por "decisão judicial e administrativa", dos quais 24 por permanência ilegal no país.

Segundo a mesma fonte, 2.097 cidadãos de diversas nacionalidades foram impedidos de entrar em Angola e recambiados para os seus países de origem, e foram impedidos de sair do país 17 cidadãos nacionais por vários motivos.