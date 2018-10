Actualidade

O ministro da Agricultura, Capoulas Santos, reiterou hoje, no Luxemburgo, que Portugal vai bater-se por manter "o mesmo nível de apoio aos agricultores" sem aumentar o cofinanciamento nacional no pilar do desenvolvimento rural.

Lembrando que a proposta apresentada pela Comissão Europeia para a Política Agrícola Comum (PAC) no período entre 2021 e 2027 prevê um aumento do cofinanciamento português no segundo pilar (desenvolvimento rural), Capoulas Santos manteve a estratégia de Lisboa nas negociações com Bruxelas: "O nosso objetivo é reduzir essa proposta, de modo a que o esforço [nacional] adicional seja menor, mantendo o mesmo nível de apoio aos agricultores".

O ministro da Agricultura, que hoje participa, no Luxemburgo, numa reunião com os homólogos da UE, reiterou que Lisboa quer "manter a atual dotação para os agricultores portugueses".