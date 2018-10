Actualidade

Uma pessoa morreu, três estão desaparecidas e uma foi resgatada com vida na sequência do naufrágio de hoje ao largo de Espinho, distrito de Aveiro, disse à Lusa José Festas, da Associação Pro-Maior Segurança dos Homens do Mar.

De acordo com José Festas, a embarcação "mestre Silva", que naufragou hoje em Espinho, tinha cinco tripulantes, sendo que um deles morreu, outro foi resgatado com vida e três continuam desaparecidos.

Um barco de pesca registado na Póvoa de Varzim naufragou pelas 07:00 "ao largo de Espinho" e um dos tripulantes foi resgatado "com vida" pelas autoridades "com vida", disse à Lusa fonte da Polícia Marítima do Douro.