Actualidade

O partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AFD) conseguiu hoje lugares no Parlamento da Baviera, o penúltimo onde ainda não tinha representação, na sequência das eleições regionais de domingo.

Com 10,2% dos votos, o resultado do Alternativa para a Alemanha - um partido que fez campanha com ideias anti-imigração e assumindo posições eurocéticas - faz sobressair o desaire dos aliados de Angela Merkel, a União Social-Cristã (CSU), que perdeu a maioria no Parlamento da Baviera, embora tenha vencido as eleições regionais, no domingo.

Numa conferência de imprensa em Berlim, o copresidente da AFD, Jorg Meuthen, afirmou que "prossegue a marcha triunfal do seu partido", referindo-se à votação do partido como "um resultado maravilhoso".