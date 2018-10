Mau tempo

Cerca de 70 mil consumidores da região Centro continuavam ao fim da manhã de hoje sem energia elétrica devido à passagem da tempestade Leslie, anunciou hoje a EDP Distribuição, que reforçou o número de operacionais no terreno.

"Neste momento, o número de consumidores sem energia tem vindo a reduzir, situando-se ao final da manhã nos 70 mil, mantendo-se o distrito de Coimbra e a zona do Louriçal, em Pombal (Leiria), como as zonas mais afetadas, havendo uma situação no município da Mealhada (Coimbra) que merece atenção", afirmou a empresa.

A EDP refere ainda que tem cerca de 750 operacionais em atividade, mais 250 do que no domingo à noite, e que "foram instalados 70 geradores de emergência e duas centrais móveis de geração para garantir o fornecimento de energia a consumos prioritários", como lares e escolas.