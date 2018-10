Brexit

Um acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia poderá só ser alcançado num conselho europeu em novembro ou em dezembro, afirmou hoje o primeiro-ministro irlandês, Leo Varadkar.

"Estamos num momento delicado. Eu sei que algumas pessoas estão otimistas sobre um acordo sobre a saída esta semana. Eu tenho que dizer que eu sempre pensei que era improvável e novembro ou dezembro eram as melhores oportunidades para um acordo", afirmou aos jornalistas em Dublin.

Varadkar comentava o facto de as negociações entre o Reino Unido e da UE terem chegado a um novo impasse neste fim de semana, dois dias antes do início, na quarta-feira, de um Conselho Europeu em Bruxelas, devido à questão da fronteira entre a Irlanda e a província britânica da Irlanda do Norte.