A Câmara Municipal de Lisboa estima arrecadar 36,5 milhões de euros com a Taxa Municipal Turística em 2019, mais do dobro do estimado em 2018, anunciou hoje o vereador das Finanças, João Paulo Saraiva.

Para 2018, a Câmara estimou 14,4 milhões de euros com a taxa turística.

Em 2019, a taxa turística vai subir de um para dois euros diários, até um limite de 14 euros ao invés dos atuais sete euros, mantendo-se a regra de pagamento pelo máximo de sete dias, realçou.