Actualidade

Os armadores cabo-verdianos alertaram hoje que a concessão, em regime de exclusividade, da gestão do transporte marítimo inter-ilhas em Cabo Verde vai encerrar todas as empresas marítimas do país e acarretar o despedimento de centenas de trabalhadores.

O alerta foi feito em comunicado pela Associação Cabo-verdiana dos Armadores da Marinha Mercante (ACAMM), em reação ao concurso internacional para a concessão do serviço público de transportes marítimos inter-ilhas de passageiros e cargas.

Lançado em 30 de janeiro de 2018, esse concurso pretende "selecionar um parceiro estratégico, com comprovada capacidade financeira, 'know-how' e experiência neste ramo de atividades", em que à empresa selecionada será atribuído um contrato de concessão exclusivo durante 20 anos para todas as linhas.