Actualidade

Um homem do Maláui foi preso por assassinar a sua avó de 105 anos depois de suspeitar "de feitiçaria", divulgou hoje a polícia.

Segundo a Bloomberg, que cita a agência noticiosa alemã DPA, Matias James, de 30 anos, espancou a sua avó, Ellina Anderson, até à morte com uma vara de madeira, no sul do distrito de Chiradzulu, depois de acusá-la de usar magia negra para impedi-lo de conseguir um emprego.

O porta-voz da polícia, Yohane Tasowana, referiu à DPA que James ficou embriagado, antes de ir para a casa da avó e de a matar.