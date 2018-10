Brasil/Eleições

O candidato à Presidência do Brasil Fernando Haddad alertou hoje que Jair Bolsonaro, seu adversário na segunda volta das eleições, pode regularizar as milícias, como aconteceu no Governo de Rodrigo Duterte, nas Filipinas.

"As milícias vão resolver [o problema] no Brasil? Vai aumentar a violência ter um projeto para regularizar as milícias no país. Você pode imaginar que o Brasil se torne um país de militantes como acontece hoje nas Filipinas, por exemplo? Há uma guerra lá", disse Haddad em entrevista à Rádio Metrópole de Bahia.

O candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) disse que nas Filipinas "o Estado saiu de cena" e "as pessoas estão se defendendo umas contra as outras", o que provocou uma "explosão de violência" naquele país.