Mau tempo

As situações mais preocupantes de destruição de propriedades e infraestruturas agrícolas devido à passagem da tempestade Leslie ocorreram na região Centro, disse hoje à Lusa o secretário de Estado da Agricultura e Alimentação, Luís Vieira.

Em declarações à margem de uma visita a Montemor-o-Velho, no distrito de Coimbra, o governante apontou aquele concelho do Baixo Mondego, mas também os municípios de Condeixa-a-Nova, Figueira da Foz e Soure como dos mais afetados pela situação "excecional" causada pelo fenómeno meteorológico do passado sábado.

"Onde a situação é mais preocupante é na região Centro, em toda a zona de influência da Direção-Geral de Agricultura do Centro, fundamentalmente aqui nesta zona de Coimbra", afirmou Luís Vieira.