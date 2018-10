Actualidade

A agência de notação financeira Fitch reconhece a "trajetória firme de descida" da dívida pública portuguesa, mas adverte que o abrandamento da economia e as pressões sobre o investimento poderão dificultar a consolidação orçamental nos próximos anos.

"O abrandamento do crescimento do PIB [Produto Interno Bruto] e as pressões no investimento de capital poderão tornar a consolidação orçamental mais desafiante nos próximos anos", lê-se numa nota de análise hoje divulgada pela Fitch sobre a evolução das dívidas soberanas das economias da Europa ocidental.

Segundo a agência de notação - que em junho reafirmou o 'rating' [avaliação] de Portugal em 'BBB', dois níveis acima de lixo, e manteve uma perspetiva ('outlook') 'estável' para a evolução da qualidade da dívida - a "política orçamental restritiva" é para manter em Portugal, cuja dívida soberana se mantém numa "firme trajetória descendente".