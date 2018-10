Actualidade

A bolsa de Lisboa encerrou hoje com um recuo de 0,21% para 4.996,54 pontos no índice PSI20, com as duas cotadas do grupo Sonae a liderarem as descidas.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 14 baixaram e quatro subiram. A Sonae SGPS desceu 3,67% para 0,84 euros e a Sonae Capital recuou 3,37% para 0,71 euros.

No resto da Europa, Frankfurt subiu 0,78%, Londres ganhou 0,48% e Madrid somou 0,24%, mas Paris registou uma ligeira variação negativa de 0,02%.