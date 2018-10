Brasil/Eleições

O candidato Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores (PT), assume que se for eleito na segunda volta das presidenciais brasileiras vai reforçar a relação de proximidade do Brasil com Portugal, numa perspetiva de combate à política de austeridade.

"Pretendemos reforçar estas relações e se aproximar numa perspetiva de enfrentamento bem sucedido à política de austeridade, desenvolvido pelo governo português quando esta [política] lhe foi imposta durante a crise de 2009 - 2010", afirmou o candidato, numa resposta por escrito a uma questão colocada pela agência Lusa.

"O que foi desenvolvido [em Portugal] é um exemplo importante para todos nós e vem de encontro ao que também defendemos", acrescentou.