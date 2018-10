Actualidade

O bailarino cabo-verdiano Djamilson Pereira venceu a segunda edição do programa de Residência Artística em Dança, destinado a coreógrafos e bailarinos de nacionalidade cabo-verdiana em início de carreira, e vai estar em Lisboa em novembro para desenvolver o projeto de criação artística que apresentou.

Segundo uma nota do Instituto Camões, o júri decidiu por unanimidade selecionar a proposta de trabalho de Djamilson Pereira, considerando que, no universo das candidaturas admitidas, "é a que melhor se enquadra na lógica do presente programa de Residência Artística".

Criado ao abrigo do protocolo de cooperação celebrado entre a Câmara Municipal de Lisboa (CML) e o Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, este programa destina-se a coreógrafos e bailarinos de nacionalidade cabo-verdiana em início de carreira.