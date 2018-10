Governo

O CDS questionou hoje o presidente da comissão parlamentar de Economia se a remodelação governamental afetou a escolha do deputado socialista Carlos Pereira para vogal da Entidade Reguladora do Setor Energético (ERSE).

Depois de a energia ter mudado de tutela, do Ministério da Economia para a do Ambiente, com a remodelação do Governo, no domingo, os centristas querem saber se esse facto tem influência na escolha de Carlos Pereira, cuja audição, em comissão, está agendada para quarta-feira.

Os deputados do CDS escreveram uma carta à comissão em que pedem, "com caráter de urgência", se continua válido o parecer da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (Cresap) sobre a personalidade indicada para vogal da ERSE "após as modificações na tutela", lê-se na carta.