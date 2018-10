Actualidade

A Federação Europeia de Hóquei em Patins (WSERH) instou a Federação de Patinagem Portuguesa (FPP) e a congénere espanhola (RFEP) a acordar uma data para disputar o tempo que falta da final feminina do Europeu, interrompida no sábado.

O jogo, disputado no Pavilhão Municipal da Mealhada, em Aveiro, entre Portugal e Espanha, esteve interrompido cerca de 15 minutos no domingo, devido a falhas sucessivas no fornecimento de energia elétrica, devido aos efeitos do furacão Leslie.

"A WSERH informou as duas federações que para ser atribuído o título de campeã europeia feminina será necessário jogar-se o último minuto e 45 segundos do jogo no Pavilhão da Mealhada", pode ler-se em comunicado.