Consulado

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, negou hoje que o Estado português esteja a violar a lei laboral luxemburguesa no caso dos trabalhadores consulares que não receberam as atualizações previstas no Código do Trabalho do Luxemburgo.

"A orientação que nós seguimos é a de atualizar os salários dos nossos funcionários de acordo com a lei portuguesa", disse à Lusa o ministro, à margem do Conselho dos Negócios Estrangeiros, que se realizou hoje no Luxemburgo.

Acrescentou que "em vários ordenamentos jurídicos é [também] imperativa a conformidade com a legislação laboral nacional, e cumprimos esses imperativos".