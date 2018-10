Mau Tempo

O bloco operatório do Hospital da Figueira da Foz está encerrado desde domingo devido à intempérie e reabre na terça-feira, ainda condicionado, informou hoje Administração Regional de Saúde do Centro, que relata danos em vários centros de saúde.

A tempestade Leslie que fustigou a região na noite de sábado causou vários prejuízos no Hospital da Figueira da Foz, o que obrigou, desde domingo, ao encerramento do bloco operatório, que reabre na terça-feira, "mas ainda de forma condicionada", informou a Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC), em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Nesta unidade hospitalar, a mais afetada na região Centro, registaram-se vários prejuízos relacionados com vidros partidos, telhas que voaram e danos em equipamentos informáticos e médicos, acrescentou.