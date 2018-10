Brexit

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, advertiu hoje que o cenário de uma ausência de acordo para a concretização da saída do Reino Unido da União Europeia é "mais provável do que nunca".

Na carta-convite dirigida aos chefes de Estado e de Governo da UE para o Conselho Europeu de quarta e quinta-feira em Bruxelas, considerado "o momento da verdade" nas negociações em torno do 'Brexit', Tusk sublinha todavia que o facto de a União Europeia se dever preparar de forma responsável para o cenário de um "não acordo" não significa que não devam ser feitos "todos os esforços" para alcançar o melhor acordo possível para todas as partes.

