Incêndios

A Confederação Nacional da Agricultura (CNA) agendou para dia 08 de novembro, em Lisboa, uma concentração de delegações de agricultores, para reivindicar novas políticas para enfrentar consequências dos incêndios que afetaram a região Centro em 2017.

"Para reclamar outras políticas oficiais capazes de enfrentar as difíceis situações vividas na nossa região em consequência dos incêndios; para reclamar medidas eficazes na resolução dos muitos problemas que se avolumam sem solução à vista na agricultura, na floresta e no mundo rural, a CNA e filiadas promovem uma concentração de delegações de agricultores e dirigentes agrícolas e rurais", disse, em comunicado, a confederação.

De acordo com a CNA, as delegações vão encontrar-se no dia 08 de novembro, pelas 14:30, no Largo do Príncipe Real, em Lisboa, seguindo-se uma concentração em frente à Assembleia da República, a partir das 15:30.